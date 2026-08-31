El sindicato de Hyundai ratifica un acuerdo salarial tras varias huelgas en Corea del Sur

El 61,55 % de los votantes respaldaron el pacto alcanzado provisionalmente la semana pasada, informó el sindicato de trabajadores metalúrgicos (KMWU) de Hyundai Motor, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

Un total de 31.166 de los 39.638 miembros con derecho a voto participaron en la consulta de la víspera, cuyo escrutinio terminó esta madrugada, dijo la agencia.

La ratificación pone fin a la negociación salarial iniciada en mayo y que desembocó desde julio en sucesivas huelgas, incluida la primera jornada completa de paro en una década el 21 de agosto.

El acuerdo contempla una subida de 100.000 wones (72 dólares) del salario base mensual y un paquete de bonificación por desempeño compuesto por el 400 % del salario, un pago adicional de 12,7 millones de wones (unos 9.190 dólares), quince acciones de Hyundai Motor por trabajador y otros beneficios.

La edad de jubilación se mantendrá por ahora en sesenta años, aunque empresa y sindicato acordaron aplicar cualquier ampliación que resulte de una futura reforma legal. La organización sindical había pedido elevarla hasta los 65 años.

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Empresa y sindicato acordaron además compartir información sobre nuevos negocios y tecnologías y responder conjuntamente a la transformación industrial, en medio de las demandas sindicales sobre empleo ante la introducción de inteligencia artificial y robótica.

Los trabajadores acumularon unas sesenta horas de paro, que afectaron a la producción de unos 55.200 vehículos y habrían supuesto al menos 2,3 billones de wones (unos 1.664 millones de dólares) en ventas no realizadas, según fuentes de la industria citadas por Yonhap.