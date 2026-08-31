El supervisor advierte a los países del G20 de ciberataques por la IA avanzada

Bailey dijo en una carta a los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del G20, que "el panorama de riesgos se ha complicado aún más con la aparición de modelos de IA de vanguardia".

Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del G20, bajo presidencia de EEUU, se reúnen el lunes y martes en Asheville (Carolina del Norte) para abordar la situación económica y financiera global.

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) es un organismo internacional que crearon los países del G20 en 2009, tras la crisis financiera, para supervisar el sistema financiero global y alertar de los riesgos.

Los modelos de IA de vanguardia tienen una autonomía y capacidades de resolución de problemas y de detección de amenazas cada vez más mayores, pero también implican riesgos si se usan maliciosamente.

Bailey, que es gobernador del Banco de Inglaterra, advierte de que "los riesgos asociados con la IA de vanguardia no respetarán las fronteras nacionales".

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El sistema financiero global está muy interconectado, y las interrupciones cibernéticas pueden propagarse entre países "a través de proveedores de tecnología comunes, infraestructura compartida y actividad financiera transfronteriza", dijo Bailey en la carta, publicada hoy.

Lo que más preocupa al gobernador del Banco de Inglaterra es que los modelos de IA de vanguardia aumentan el riesgo cibernético.

"La IA de vanguardia pueden alterar sustancialmente la velocidad, la escala y la economía del riesgo cibernético, lo que podría socavar la confianza del mercado en todo el sistema, especialmente debido a la alta concentración de proveedores de servicios externos", dijo Bailey en la carta al G20.

Por ello Bailey pide a las empresas y las autoridades que se preparen para amenazas de ciberataques mayores y más rápidos porque pueden crear problemas importantes si el sistema financiero no es capaz de recuperarse de un fallo o ataque de forma segura.

Considera que todas las partes implicadas en el sistema financiero deben tener una capacidad de respuesta y recuperación sólida para restaurar sistemas y datos críticos desde cero tras un ataque cibernético importante.

El Consejo de Estabilidad Financiera quiere que las empresas de servicios financieros implementen de forma segura los modelos de IA de vanguardia y mejoren sus capacidades de respuesta y recuperación ante ataques que pueden interrumpir sus operaciones de forma significativa.

Bailey también hizo hincapié en que muchos países no cuentan con los protocolos necesarios para gestionar la implementación de modelos avanzados de IA de vanguardia, lo que aumenta los riesgos para el sector financiero y también para otros sectores.

Por ello Bailey considera prioritario adoptar las medidas adecuadas para respaldar la implementación de estos modelos de forma segura y responsable a nivel mundial.