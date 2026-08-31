Erupciona en Indonesia el volcán Sinabung y expulsa una columna de ceniza de 3.500 metros

La erupción del Sinabung, de 2.460 metros de altura y situado en el norte de la isla de Sumatra, en el extremo occidental del país, se produjo sobre las 10:17 hora local (3:17 GMT) y duró aproximadamente una hora, señaló PVMBG, dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, en un comunicado.

La densa columna de ceniza y humo expulsada por el volcán, que muestra una actividad ininterrumpida desde 2013, alcanzó los 3.500 metros sobre la cima, hasta unos 5.960 sobre el nivel del mar, y se desplaza en dirección este y sureste, según el organismo.

La agencia indonesia de búsqueda y rescate (Basarnas) no ha emitido por el momento órdenes de evacuación en la zona cercana al Sinabung, aunque informó de que algunos residentes están abandonando sus casas voluntariamente debido a la erupción.

El Sinabung había registrado una intensa actividad volcánica en los últimos días, por lo que las autoridades locales cerraron preventivamente un área de acampada cercana, situada en la aldea de Kuta Gugung, perteneciente al distrito de Naman Teran, así como el acceso al lago Lau Kawar.

Las autoridades elevaron también hoy el nivel de alerta al 3, de una escala de 4, y han alertado del peligro de los flujos de lodo volcánico (corrientes de agua mezclada con ceniza, barro, rocas y otros materiales, conocidas como lahares), por lo que recomiendan a población y turistas no acercarse al volcán en un radio de 3 kilómetros alrededor de la cima, ni en un radio de 4,5 km en su zona sur-sureste.

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Las erupciones intermitentes del Sinabung causaron 16 muertos en 2014 y siete en 2016, aunque el Índice de Explosividad Volcánica no ha superado el grado 3 en una escala de 8 en los últimos años.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica con numerosos volcanes activos y que registra miles de terremotos al año, la mayoría de magnitud moderada.