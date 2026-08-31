España prorroga también 15 días los controles a los viajeros procedentes de Italia

Después de que el Ejecutivo italiano que preside Giorgia Meloni haya acordado este lunes esta prórroga, el Ministerio español del Interior adoptó también la decisión de continuar con los controles, en vigor desde el 8 de agosto, otros quince días a partir del 8 de septiembre.

Hasta este domingo, España controló 1.066 vuelos con un total de 12.337 viajeros de terceros países procedentes de Italia, informó este lunes el Ministerio del Interior.

Hace justo un mes, el 31 de julio, el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta, ciudad española fronteriza con Marruecos, que el día anterior sufrió una entrada masiva de migrantes a nado (más de 70.000) desde Marruecos.

La suspensión supuso la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.

Por su parte, el Gobierno español exigió a Roma, sin éxito, el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.

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Desde entonces, el Ejecutivo ha reprochado la imposición de esos controles por parte de Italia.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusó al Gobierno italiano de actuar por motivos de política electoral interna porque sabían, dijo este viernes, que el sistema de doble filtro que opera en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla (fronterizas con Marruecos) hace que el espacio Schengen esté "totalmente garantizado", ya que para pasar de Ceuta a la península hay un control fronterizo, no es libre.