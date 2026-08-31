FundéuRAE: "en comparación con" o "en comparación a", pero no "en comparación de"

Sin embargo, en los medios pueden encontrarse a veces frases como estas: “El equipo rejuvenece en comparación de 2022”, “Manifestaron su descontento con el vehículo en comparación de las escuderías rivales” u “Ofrecen espacios mayores en comparación de las habitaciones de hotel”.

Para indicar que algo se evalúa comparándolo con otra cosa, la locución “en comparación” va seguida de un complemento que habitualmente lleva la preposición “con” (“Una edición más grande en comparación con las anteriores”). El “Diccionario panhispánico de dudas” precisa que también es válida, si bien menos frecuente, la variante con “a” (“Una edición más grande en comparación a las anteriores”). En cambio, es inadecuado usar “en comparación de” (“... en comparación de las anteriores”).

Por ello, en los enunciados del principio lo indicado habría sido escribir, por ejemplo, “El equipo rejuvenece en comparación con 2022”, “Manifestaron su descontento con el vehículo en comparación con las escuderías rivales” y “Ofrecen espacios mayores en comparación a las habitaciones de hotel”.

Igualmente, la misma obra recomienda no utilizar variantes como “a comparación con” o “a comparación de”.

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