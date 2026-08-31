Irán afirma que un superpetrolero sufrió daños tras chocar con minas en Ormuz

“Un superpetrolero que incumplía las normas y que intentaba atravesar la ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz chocó contra dos minas navales, sufrió incendios de gran magnitud y quedó completamente inmovilizado”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

La Guardia Revolucionaria no informó de la bandera del buque ni de si se produjeron víctimas en el incidente.

Estados Unidos anunció la semana pasada que había desminado el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por la que transitaba el 20 % del crudo mundial antes del comienzo de la guerra el 28 de febrero.

Irán ha asegurado que Ormuz no ha sido desminado y ha advertido que no se cruce el paso sin su permiso.

El anuncio del petrolero alcanzado por las minas se produce después de que Estados Unidos atacase esta madrugada dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según afirmó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

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Irán respondió a la acción estadounidense, que causó “muertos y heridos”, con ataques contra objetivos estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.

Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho cerca de la costa omaní por la que trata de reabrir el tránsito marítimo de petróleo.