Kirguistán reúne a líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái en 25 aniversario

La OCS celebra hoy y mañana, martes, una cumbre en la que participan Rusia, Irán, China e India, así como Pakistán y Bielorrusia, y cuatro repúblicas centroasiáticas.

Además de la firma de una veintena de acuerdos y la emisión de una declaración final, la capital kirguís, Biskek, será escenario de numerosos encuentros entre mandatarios.

Para empezar, el líder chino, Xi Jinping, se reunió hoy con el anfitrión, el presidente kirguís, Sadir Zhapárov, con el que firmó un acuerdo sobre amistad eterna.

Entre los más de treinta documentos firmados tras dichas consultas, ambos países acordaron tender una línea férrea entre Uzbekistán y el gigante asiático pasando por territorio kirguís.

Xi se reunirán también este lunes con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el que abordará el proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia-2, que debe transportar hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas desde la península rusa de Yamal a China cruzando territorio de Mongolia.

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El acuerdo sobre dicho gasoducto no pudo cerrarse, como era el deseo de Moscú, en la visita del jefe del Kremlin al gigante asiático en mayo pasado.

A su vez, Putin se reunirá hoy con el primer ministro indio, Narendra Modi, y hará lo mismo el martes con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, cuyo país ha reanudado los combates con EE.UU. después de un mes de pausa.

También asistirán líderes y representantes de otros países observadores o invitados como Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Mongolia, Egipto, Laos, Vietnam o Turkmenistán.