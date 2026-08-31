La energía solar supera por primera vez al carbón en capacidad instalada en China

La capacidad fotovoltaica acumulada alcanzó 1.286 gigavatios (GW), ligeramente por encima de los 1.285 GW de generación a carbón, de acuerdo con las cifras citadas por el medio.

Del total solar, 704 GW correspondían a instalaciones centralizadas y 582 GW a generación distribuida, modalidad que incluye proyectos de menor escala conectados cerca de los puntos de consumo.

El dato marca un punto de inflexión en la transformación del sistema eléctrico chino, todavía dependiente del carbón en términos de generación efectiva, pero cada vez más dominado por las energías renovables en nueva capacidad instalada.

Entre enero y julio, China añadió 85,65 GW de capacidad fotovoltaica, un 62 % menos interanual, descenso que Cailian atribuye sobre todo al alto nivel de comparación generado por la oleada de instalaciones registrada entre enero y mayo de 2025.

Pese a esa caída en nuevas conexiones, la generación solar siguió creciendo: alcanzó 802.400 millones de kilovatios hora en los siete primeros meses del año, el 15,5 % más interanual, y representó ya un 13 % de todo el consumo eléctrico del país, 1,7 puntos más que la media de 2025.

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El avance encaja con la tendencia observada en el conjunto de las renovables. En el primer semestre, estas fuentes generaron el 41,2 % de toda la electricidad china, al superar por primera vez el umbral del 40 %, según datos recientes de la Administración Nacional de Energía.

Pekín prevé que las fuentes no fósiles generen la mitad de la electricidad nacional en 2030, dentro de una estrategia que combina energías renovables, nuclear y almacenamiento para reducir las emisiones de carbono.

Informes recientes del laboratorio de ideas británico Ember y de la organización Greenpeace señalaron que el crecimiento de la eólica, la solar y el almacenamiento está acercando a China a un punto de inflexión en su sistema eléctrico, aunque advirtieron que el reto pasa ahora por integrar mejor esa capacidad en la red y contener el papel del carbón, todavía clave para garantizar el suministro.

China, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, mantiene como objetivos alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060.