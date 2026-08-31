La Justicia de Finlandia anula la cadena perpetua a miliciano ruso por crímenes en Ucrania

Torden, subcomandante de la milicia rusa Rusich, fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal de Distrito de Helsinki en marzo de 2025 por haber perpetrado los crímenes de guerra cuando combatía junto a los separatistas del Dombás contra fuerzas del ejército ucraniano.

El tribunal de primera instancia concluyó que Torden, que se llamaba Yan Petrovski hasta que cambió de nombre en 2016, fue el segundo al mando en una unidad de la citada milicia, vinculada al grupo paramilitar Wagner, que mató en una emboscada a 22 soldados ucranianos e hirió a otros cuatro en la región oriental de Lugansk.

Los crímenes de guerra por los que fue condenado incluyen también el asesinato a sangre fría de varios soldados ucranianos heridos y el trato denigrante dado a los efectivos capturados o muertos, a uno de los cuales le tatuaron en el rostro el símbolo de la milicia con un cuchillo.

Además, fue declarado culpable de tomar fotos y vídeos de los milicianos de Rusich junto a los cadáveres de soldados ucranianos caídos en la emboscada y difundirlos en las redes sociales y en Internet con fines propagandísticos.

Torden, quien en todo momento se ha declarado inocente, recurrió la sentencia y pidió a la Justicia finlandesa que desestimase todos los cargos o, al menos, que redujese la pena de cadena perpetua.

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Tras revisar la causa, el Tribunal de Apelación lo encontró culpable de tres crímenes de guerra, pero le absolvió del cuarto -el más grave-, al considerar que no existen prueban suficientes de que matara personalmente a sangre fría a ningún soldado ucraniano herido o que ordenara hacerlo a sus subordinados.

Torden fue detenido en el aeropuerto de Helsinki en agosto de 2023 después de residir un tiempo en Noruega, donde se unió al grupo neonazi "Soldados de Odín", hasta que fue expulsado del país en 2016 por sospechas de terrorismo.

Las autoridades ucranianas solicitaron a Finlandia su extradición, pero esta fue denegada por el Tribunal Supremo finlandés, que alegó que existía un elevado riesgo de que sufriera un trato inhumano en una prisión de Ucrania, por lo que finalmente fue procesado en el país nórdico.

Torden (Petrovski) figuraba desde 2022 en las listas de sanciones de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos por ser uno de los comandantes de la milicia Rusich, cuyos mercenarios se caracterizan por una "brutalidad extrema", según las autoridades estadounidenses.