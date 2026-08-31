La manufactura china acelera en agosto y supera expectativas, según RatingDog

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) de esa firma, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar la industria manufacturera china, subió desde los 50,9 puntos hasta los 51,5 en el octavo mes de 2026.

Los expertos esperaban un repunte pero sensiblemente más ligero, con sus pronósticos más extendidos apuntando a que el indicador se situaría en torno a los 51 enteros.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

Como viene siendo habitual, la lectura de RatingDog dibujó un panorama más optimista que la oficial, publicada ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que marcó un segundo mes consecutivo de contracción, aunque a un ritmo menos acusado que el anterior.

Según los expertos, la diferencia entre ambas encuestas es que las de RatingDog se centran en polos manufactureros más beneficiados por el actual 'boom' exportador que vive China, por lo que sus conclusiones suelen ser más halagüeñas.

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El fundador de la consultora, Yao Yu, destacó que "tanto la demanda como la producción y la exportación aceleraron" su ritmo de crecimiento en agosto, aunque también apuntó a las "continuas presiones competitivas" dentro del sector manufacturero, ejemplificadas en el primer recorte a los precios de producción en todo el año.

Acerca de los nuevos pedidos, subíndice clave para medir el estado de la demanda, Yao subrayó que subieron por decimoquinto mes consecutivo, su mejor racha desde 2018, mientras que los provenientes desde el extranjero crecieron a su ritmo más alto en los últimos seis meses, animados principalmente por los bienes para consumo.

El experto matizó que, si bien las expectativas de los negocios encuestados de cara a los próximos doce meses siguen siendo positivas, su media se situó en el nivel más bajo desde enero.