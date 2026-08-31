La moneda de Venezuela cae un 5,8 % frente al dólar en el mercado oficial en agosto

Se trata de una devaluación menor en comparación con julio, cuando el bolívar cayó un 15 % frente a la moneda norteamericana, en un mes marcado por la emergencia del devastador doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio que dejó al menos 6.509 muertos.

El precio oficial del dólar, principal referencia en Venezuela para fijar precios, aumentó en agosto un 6 %, desde los 748,78 bolívares del pasado día 3, que fue la primera jornada hábil de este mes.

Además, el dólar, que comenzó el año con una cotización oficial de 301,37 bolívares, ha aumentado un 163,7 % en lo que va de 2026, lo que significa también una devaluación de la moneda venezolana del 62 %.

El alza de la divisa estadounidense, además de reducir el poder de compra de los salarios y otro tipo de ingresos recibidos en bolívares, también tiene como consecuencia una subida de los precios.

Según cifras oficiales, el país petrolero acumula una inflación del 175,5 % hasta julio, cuando los precios se incrementaron un 19,9 %, 6,1 puntos más respecto a junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cotización del dólar acumula más de una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento de la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios.

El diputado opositor Antonio Ecarri propuso recientemente dolarizar la economía para "proteger el salario de los venezolanos" y, en ese sentido, anunció el pasado 24 de agosto que el economista Steve Hanke visitará el país como parte de una asesoría en este tema.

Esa declaración la dio dos días después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara su destitución de la Presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, tras hablar de esa propuesta.

Sin embargo, Ecarri defendió que la idea de dolarizar formalmente la economía venezolana es proteger a los trabajadores, empresarios y comerciantes de la "infernal devaluación" de la moneda, así como de la inflación.