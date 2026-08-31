La taiwanesa Unimicron cae 10 % en bolsa por investigación sobre fraude en origen en China

Las acciones de la tecnológica cayeron en la apertura hasta el límite inferior de fluctuación diaria (-10 %), hasta los 999 dólares taiwaneses (31,56 dólares, 27,21 euros), con lo que su capitalización bursátil se quedó en 1,59 billones de dólares taiwaneses (unos 50.206 millones de dólares, 43.317 millones de euros).

Este varapalo llegó después de que la Fiscalía del Distrito de Taoyuan (norte) registrara el pasado viernes las oficinas de la compañía, en el marco de una investigación por el presunto reenvío a Taiwán de productos fabricados en China para reetiquetarlos como locales.

Los fiscales consideran que esa conducta constituiría un delito de falsificación de documentos y de etiquetado falso del origen conforme al Código Penal taiwanés.

Según la agencia de noticias CNA, las autoridades allanaron la sede de Unimicron en el distrito de Guishan y una planta de fabricación en el barrio de Zhongli, ambos ubicados en Taoyuan, y citaron a declarar a catorce directivos y empleados.

Cinco de ellos, incluido el gerente general de la división de PCB, quedaron en libertad tras pagar fianzas de entre 300.000 y 15 millones de dólares taiwaneses (entre 9.471 y 473.607 dólares estadounidenses), mientras que el resto salió en libertad sin fianza.

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En un comunicado remitido el viernes a la Bolsa de Taipéi, Unimicron expresó su disposición a colaborar "plenamente" con los investigadores "a fin de esclarecer el caso" y aclaró que su actividad "transcurre con normalidad", sin que se aprecie un "impacto significativo" en sus finanzas ni en su negocio.

Unimicron figura además entre los principales fabricantes mundiales de sustratos ABF de última generación, empleados en el empaquetado avanzado de semiconductores para computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y teléfonos inteligentes.

La investigación se conoció dos semanas después de que Estados Unidos acusara a China de causarle pérdidas millonarias, tanto económicas como de empleo, mediante el transbordo de sus mercancías a través de más de 40 países para eludir los aranceles de Washington.

Según un informe de la Casa Blanca, EE. UU. pierde "decenas de miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos" a causa de esta práctica, consistente en ocultar el verdadero origen de los bienes exportados enviándolos a través de terceros países con condiciones comerciales más favorables, entre ellas aranceles estadounidenses más bajos.

El país norteamericano estima que el volumen anual de mercancías transbordadas tiene un valor que oscila entre los 40.000 y los 303.000 millones de dólares y calcula que, en un "escenario central" de 75.000 millones, pierde entre 19.000 y 26.000 millones de dólares en ingresos federales y unos 450.000 empleos.