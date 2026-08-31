Liga Árabe acusa a Israel de discriminar a ciudadanos árabes y judaizar Galilea y Néguev

El secretario general de ese organismo panárabe, Nabil Fahmy, consideró en un comunicado que esos planes se enmarcan dentro de una "política israelí más amplia destinada a imponer nuevas realidades sobre el terreno, principalmente mediante la expansión de los asentamientos y el debilitamiento de los fundamentos de un Estado palestino".

Fahmy señaló, en concreto, al ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, al que acusó de tener planes, en el marco de la campaña política de su partido Sionismo Religioso, para "construir nuevos asentamientos y crear nuevas comunidades judías en Galilea y Néguev, aumentando el número de los judíos en ambas" regiones.

"La discriminación basada en la identidad y la afiliación nacional inherente a estos planes refleja una peligrosa escalada de tendencias racistas dentro de la sociedad israelí y afianza una política de discriminación y exclusión a expensas de los principios de igualdad y los derechos de los ciudadanos árabes", dijo Fahmy, según la nota.

Advirtió asimismo sobre "las graves repercusiones sociales y políticas de institucionalizar tales tendencias y convertirlas en política pública", en tanto alertó que "forman parte de una política israelí más amplia destinada a imponer nuevas realidad sobre el terreno".

El máximo responsable de la Liga Árabe condenó, en este sentido, "la expansión de los asentamientos (en Cisjordania ocupada) y el debilitamiento de los fundamentos de un Estado palestino, amenazando así las posibilidades de alcanzar una solución política justa y duradera" al conflicto palestino-israelí, según la nota.