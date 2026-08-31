Llega la Mostra de Venecia y Rock in Rio, lo mejor de la semana cultural

El día 2 comienza la 83 edición del Festival de Venecia con una cita imprescindible para quienes tengan la suerte de estar en el Lido veneciano o para verlo por televisión: George Clooney recibirá el León de Oro de honor.

Hasta el día 12 se sucederán las citas interesantes, con estrenos como 'Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Ink', de Danny Boyle, que es la cinta de apertura. Un interminable número de películas que hacen del Lido el lugar imprescindible durante once días para los amantes del cine.

Los Foo Fighters, Calvin Harris, Black Eyed Peas, Elton John, Gilberto Gil, Jamiroquai, Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons, J Balvin, Halsey o Lola Young. Son solo algunos de los artistas que actuarán en la XI edición del Rock in Rio.

En dos fines de semana -del 4 al 7 de septiembre y del 11 al 13- tendrá lugar este mega festival, cuya primera edición se celebró en 1985, y que es una buena oportunidad para escuchar música de calidad y disfrutar de los encantos de Río de Janeiro.

El retrato fue una parte constante y fascinante de la extraordinaria trayectoria creativa del artista inglés David Hockney y es en lo que se centra la exposición que le dedica la National Gallery of Australia.

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Una selección de más de sesenta obras pintadas a lo largo de tres décadas que permite conocer una faceta menos conocida del artista. Visita obligada para cualquier que pase por Canberra entre el 5 de septiembre y el 9 de mayo de 2027.

Y en lo que se refiere a series, accesibles para todos desde cualquier parte del mundo, hay dos segundas temporadas que se podrán ver a partir del 3 de septiembre.

Por un lado, seis nuevos episodios de 'Chad Powers', la comedia protagonizada por Glen Powell ambientada en el mundo del fútbol universitario, en Disney+, y la nueva entrega de 'The Gentlemen', el drama criminal protagonizado por Theo James y Kaya Scodelario, en Netflix.