Médicos en Paraguay presentan renuncias masivas tras no llegar a acuerdo con el Gobierno

Un grupo de especialistas y subespecialistas de diferentes hospitales acudió esta jornada al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Asunción para formalizar sus dimisiones, que fueron seguidas por otros anuncios formulados a la prensa por médicos del Hospital Nacional de la localidad de Itauguá, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital paraguaya.

El jueves, médicos del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, que funciona en la ciudad de San Lorenzo y es el único especializado en la atención de infantes en el país, ya habían dado a conocer su decisión de dimitir como medida de presión.

"No encontramos ninguna respuesta por parte del Gobierno ni del Ministerio (de Salud). Entonces, ya no tenemos nada que hacer nosotros a nivel ministerial y vinimos a presentar nuestras renuncias", dijo el secretario gremial de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos, Roberto Riveros, a periodistas desde el despacho de Estado.

El dirigente aseguró que "hasta el momento" tienen "196 renuncias ya estampadas", y advirtió que cerca de 600 especialistas en todo el país podrían renunciar entre este lunes y el transcurso de la semana.

En el hospital de Itauguá, su director, Miguel Ferreira, y cerca de un centenar de jefes médicos pusieron a "disposición sus cargos", mientras familiares de los pacientes protestaban reclamando la atención del Ejecutivo.

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"Hoy día nos vemos sobrepasados, tenemos mayor cantidad de pacientes de lo que podemos manejar", se quejó el médico Luis Meza en una rueda de prensa, y advirtió que otros 70 profesionales también están dispuestos a renunciar.

Ferreira explicó en la misma conferencia de prensa que los médicos que renuncien seguirán cumpliendo sus funciones durante 30 días antes de ser desvinculados y alertó que "el país no tiene la cantidad de médicos especialistas que necesita".

Entre el lunes y el viernes pasado, profesionales aglutinados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) se sumaron a una huelga, que incluyó plantones y manifestaciones, para reclamar un reajuste en sus salarios que denuncian no se han actualizado desde 2012, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 galenos con contratos temporales y otros beneficios laborales.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, ha asegurado que resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por los médicos y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria".