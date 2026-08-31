México llevará educación emocional a las aulas ante riesgos de violencia entre los jóvenes

El programa ‘ABC de las emociones’ está dirigido principalmente a jóvenes de entre 14 y 18 años y tendrá presencia en escuelas de todo el país, explicó Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

“Queremos tener un enfoque preventivo, comunitario y que llegue a todo el país”, afirmó la funcionaria, quien señaló que el objetivo es fortalecer la comunicación y la convivencia tanto en las escuelas como en las familias.

La estrategia distribuirá 7,5 millones de guías para estudiantes, otros 7,5 millones para sus familias y un millón para docentes, con información para reconocer emociones, detectar cuándo es necesario pedir ayuda y abordar la relación con las tecnologías.

Los alumnos de tercero de secundaria y de todo el bachillerato dedicarán una hora semanal a la formación socioemocional y, entre octubre y diciembre, se celebrarán asambleas con madres, padres y cuidadores en escuelas del país.

La estrategia se presenta cinco meses después de que un estudiante de 15 años asesinara en marzo con un fusil AR-15 a dos maestras dentro de una escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Tras el ataque, las autoridades investigaron las redes sociales del adolescente, donde había mostrado el arma antes del crimen y difundido contenidos relacionados con comunidades digitales vinculadas con discursos misóginos y violentos.

El joven fue sentenciado en julio a tres años de internamiento por el doble feminicidio.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió entonces al ataque con un llamado a fortalecer los entornos escolares seguros y señaló la prevención y la formación socioemocional como herramientas para construir espacios libres de violencia.

Rodríguez Mora destacó que la estrategia busca involucrar también a las familias, especialmente durante el bachillerato, una etapa en la que, reconoció, suele disminuir su relación con las escuelas.

“A cuidar, a acompañar a los adolescentes también se aprende y también lo hacemos en colectivo”, sostuvo.

La funcionaria insistió en que la estrategia no se limita a atender situaciones de crisis, sino que busca prevenirlas mediante el fortalecimiento de los vínculos de los jóvenes con quienes los rodean.

La estrategia comienza mientras las autoridades mexicanas enfrentan casos de captación de adolescentes y jóvenes por organizaciones criminales, algunas de las cuales utilizan precisamente las redes sociales para atraerlos.

En marzo de 2025, el Gobierno informó que grupos criminales empleaban falsas ofertas laborales difundidas en plataformas digitales para reclutar personas y señaló que había conseguido eliminar 39 páginas utilizadas con ese propósito.