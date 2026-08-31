Modi pide a Pezeshkian proteger el comercio marítimo en su primera reunión desde la guerra

"Al hacer un llamamiento a la protección de la libertad de navegación y de comercio, (Modi) hizo hincapié en que los civiles y las infraestructuras civiles, incluidos el transporte marítimo comercial y los marineros, no deben sufrir ningún daño bajo ninguna circunstancia", aseguró el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

Por su parte, Modi declaró en X que la India busca ampliar y diversificar el comercio con Irán en el futuro.

La reunión —llevada a cabo al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek— es la primera entre ambos mandatarios en dos años, aunque ya han hablado por teléfono en tres ocasiones desde que inició la guerra en Oriente Medio.

"El Primer Ministro expresó su preocupación por la escalada de tensiones en la región y reiteró la postura constante de la India de que todas las cuestiones deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia", aseguró la Cancillería india.

Pezeshkian visitará Nueva Delhi el próximo 12 de septiembre para participar en la cumbre de líderes de los BRICS, según confirmaron fuentes iraníes a EFE.

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También se espera la asistencia del presidente ruso Vladimir Putin y del mandatario chino Xi Jinping, según medios locales.

Establecida en 2001, la OCS es un bloque transregional que abarca el sur y el centro de Asia, con China, Rusia, Pakistán, India, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán entre sus miembros permanentes.