Muere en hospital de Ecuador un preso imputado por asesinato de gerente de una universidad

Se trata de Galo Osorio, quien fue detenido el pasado 9 de julio junto a otras cinco personas, entre ellas un adolescente, por el asesinato de Santiago Ávalos, director financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), registrado el 11 de junio pasado.

La justicia ordenó su prisión preventiva y estaba recluido en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga. Sin embargo, el SNAI aseguró este lunes que Osorio había muerto el sábado en un hospital público.

La institución agregó que la causa de su fallecimiento sería determinada mediante la autopsia médico-legal correspondiente.

Según la Fiscalía, Osorio mantenía una mala relación con Ávalos, debido a acciones de auditoría que se iniciaron desde la dirección financiera de la universidad.

Días antes del crimen, Osorio habría pedido a otros colaboradores de la universidad que tomaran fotografías del vehículo de la víctima mientras permanecía en el estacionamiento asignado del predio universitario. También se tomaron imágenes de Ávalos cuando estaba en su puesto de trabajo.

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El Ministerio Público tiene imágenes de cámaras de seguridad que captaron a otra de las procesadas con el adolescente en los exteriores de la universidad mientras esperaban la salida de la víctima a bordo de su vehículo.

Según la investigación fiscal, el menor, de 17 años, habría sido quien asesinó a Ávalos, por lo que está en un centro de detención para adolescentes.

Las cárceles han sido uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

En el último año, las masacres han disminuido, pero se han reportado cientos de fallecimientos de presos por enfermedades como tuberculosis.