Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

Según desveló este lunes el Festival, Watts recibirá el galardón el 19 de septiembre en una gala tras la que se proyectará 'The Housewife' ('La esposa perfecta'), de Ben Shirinian, que ella misma protagoniza.

El certamen de la ciudad española dio a conocer este lunes la concesión de este galardón a Naomi Watts después de que el pasado 7 de agosto se supiera que el primero de estos premios será entregado al director, guionista, productor y actor Werner Herzog.

El trabajo de Watts (nacida en Reino Unido pero criada en Australia) combina cine de autor con grandes producciones en la pequeña y en la gran pantalla. Estuvo nominada al Óscar a la mejor actriz en dos ocasiones: por su papel en '21 Grams' (2003), del mexicano Alejandro González Iñárritu, y por el de 'The Impossible', del español J.A. Bayona.

La primera de estas películas, en la que trabajó con Sean Penn y Benicio Del Toro, le valió también nominaciones a los premios BAFTA y del Sindicato de Actores (SAG), además de numerosos reconocimientos de la crítica.

Con la segunda consiguió un Globo de Oro, un premio SAG, un Critics' Choice y numerosos galardones internacionales.

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También fue nominada a los premios del Sindicato de Actores por 'St. Vincent', junto a Bill Murray, e intervino en 'Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)', filme de Iñárritu ganador del Óscar a la mejor película.

Según recuerda el Festival de San Sebastián en una nota, la consagración internacional de Watts llegó gracias a 'Mulholland Drive' (2001), de David Lynch, una interpretación considerada referente del cine contemporáneo que le valió el premio a la mejor actriz otorgado por la National Board of Review, The National Society of Film Critics y numerosas asociaciones de críticos de todo el mundo.

Watts también trabajó con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach y Rodrigo García, con quien en 2009 viajó a San Sebastián para clausurar la Sección Oficial fuera de concurso con 'Mother & Child'.

Su trayectoria en televisión destaca por papeles protagonistas en 'The Watcher', de Netflix; 'The Loudest Voice', de Showtime, donde interpretó a Gretchen Carlson junto a Russell Crowe; 'Twin Peaks: The Return', de David Lynch; 'Gypsy', de Netflix, que también produjo; y una memorable aparición especial en 'BoJack Horseman', la serie de animación para adultos de Netflix.

Ahora, en 'The Housewife', que se proyectará en el certamen español, comparte pantalla con Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli y Lena Olin.

Ambientado en 1964 y basado en un hecho real, el filme cuenta la historia de un joven periodista que descubre que un supuesto antiguo nazi vive oculto en Nueva York y que entabla amistad con la adorable esposa del principal sospechoso.

Antes de su debut en el largometraje con este trabajo, el director canadiense Ben Shirinian firmó cortometrajes como 'Lost in Motion' (2012), 'Lost in Motion 2' (2013) y 'Josef et Aimée' (2015).