Nepal concluye la búsqueda en túnel de una central en Rasuwa sin encontrar desaparecidos

Los rescatistas inspeccionaron el túnel hasta el final con ayuda de drones e ingenieros sin hallar rastros de víctimas, informó el medio local Kantipur citando a la Secretaría del Primer Ministro de Nepal.

Se estima que hay 93 trabajadores desaparecidos en el proyecto hidroeléctrico, según informó la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal a medios locales este lunes.

En total, las autoridades nepalíes contabilizan 933 trabajadores atrapados o no localizados en diferentes complejos hidroeléctricos de la cuenca del Bhote Koshi y Trishuli, que superan la decena.

Especialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto a las autoridades nepalíes en operaciones de búsqueda de los trabajadores, después de que el país solicitara asistencia internacional específica para intervenir en los túneles afectados.

La India ha desplegado un equipo de once especialistas y China otro formado por nueve, mientras que Corea del Sur también ha enviado personal especializado para colaborar en las labores de búsqueda, informó el ministro de Exteriores nepalí, Shisir Khanal.

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Nepal elevó este lunes a 903 la cifra de muertos y a 4.247 la de desaparecidos tras la devastadora riada en el norte y centro de Nepal, según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).