Nigeria intercepta un cargamento de la droga captagón y millones de pastillas de opioides

La agencia encontró 47.200 pastillas de captagón -psicoestimulante de tipo anfetamínico "conocido como la 'droga yihadista'"-, en una operación llevada a cabo el pasado 22 de agosto en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos (sur), informó la NDLEA en un comunicado que recogen este lunes medios locales.

La sustancia incautada tenía un valor de más de 1.500 millones de nairas (unos 961.000 euros).

En la operación, también fue detenido un hombre de 49 años llamado Akinbile Kazeem Aikins, descrito por las autoridades como "un cabecilla del narcotráfico transfronterizo", que trasladaba las píldoras ocultas en pastillas de jabón de baño y aterrizó en Nigeria proveniente de Acra, la capital de Ghana.

Según la agencia, "Akibile afirmó que debía entregar el envío en el norte" del país, una zona golpeada por grupos yihadistas y bandas criminales que perpetran asesinatos y secuestros masivos.

En otra operación llevada a cabo el pasado viernes 28 de agosto, los agentes de la NDLEA interceptaron cuatro cargamentos abandonados en la zona de importaciones del mismo aeropuerto que contenían casi cuatro millones de pastillas de opioides con un valor de mercado de 4.600 millones de nairas (casi tres millones de euros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tres de los cargamentos incluían 900.000 comprimidos del fármaco Tramaking (225mg), llegados desde Bangladesh en un vuelo de la aerolínea ruandesa RwandAir, y un cuarto, 3.000.030 comprimidos de Tapentadol (250mg), llegados con la catarí Qatar Airways desde Ámsterdam.

Juntos, tenían un peso bruto combinado de cerca de 2,8 toneladas.

"Los cargamentos, que habían estado bajo estrecha vigilancia al no presentarse nadie a reclamarlos, fueron retirados oficialmente después de un examen conjunto realizado por agentes de la NDLEA, de Aduanas y otras partes interesadas", señaló la agencia.

Según el comunicado, después de éstas y otras operaciones antidrogas exitosas, el director ejecutivo de la NDLEA, el general de brigada retirado Mohamed Marwa, instó a sus colegas a "mantener el impulso en la lucha contra los narcotraficantes que están dispuestos a todo para transportar sus envíos ilícitos, incluso ocultarlos en artículos domésticos cotidianos como el jabón".