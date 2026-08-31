ONG pide reforzar la prevención del ébola en escuelas de la RDC antes del inicio de clases

"Los niños tienen derecho a aprender de forma segura, incluso en medio de un brote de ébola. Esto es lo que intentamos proteger (...). La educación no puede ser la próxima víctima de este brote", dijo en un comunicado Hannah Gibbin, jefa del equipo de respuesta al ébola del IRC en la provincia de Ituri (epicentro del brote).

Según el IRC, casi una de cada tres muertes es de un niño, y con las escuelas en zonas de menor riesgo listas para abrir este martes 1 de septiembre, la alta concentración de alumnos en espacios cerrados representa un nuevo obstáculo para contener la epidemia en el este del país.

Para mitigar el riesgo de transmisión en el ámbito escolar, la organización ha reforzado las medidas de prevención en treinta escuelas de la provincia de Ituri mediante la formación de docentes en higiene y protección infantil, charlas de concienciación y distribución de material sanitario.

Sin embargo, la IRC advirtió sobre las secuelas emocionales y el estigma social que sufren los menores por el aislamiento o la pérdida de familiares, por lo que instó a la comunidad internacional a aportar financiación urgente para garantizar agua, desinfección y acompañamiento psicosocial en los colegios.

"Invertir en estas medidas es fundamental no solo para proteger a los niños del ébola, sino también para garantizar que las escuelas sigan siendo lugares seguros y estimulantes donde los niños puedan aprender, jugar y desarrollarse plenamente", subrayó el documento.

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Desde la declaración del brote el pasado 15 de mayo, las autoridades congoleñas han contabilizado 2.911 fallecidos y 6.041 contagios con una tasa de letalidad acumulada del 48,2 %.

Hasta ahora, 1.366 pacientes se han recuperado, pero 619 se encuentran hospitalizados o bajo aislamiento.

Este brote es considerado el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global, ya que superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.