Pashinián y Aliyev acuerdan continuar los esfuerzos para establecer una paz duradera

Así se desprende de los comunicados oficiales de Ereván y Bakú, difundidos al término del encuentro, que tuvo lugar en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la centroasiática Kirguistán.

Pashinián y Aliyev destacaron también "la importancia histórica de la cumbre de paz celebrada en Washington el 8 de agosto de 2025", la declaración conjunta firmada en presencia del presidente estadounidense Donald Trump, así como el comienzo de las exportaciones de productos petrolíferos azerbaiyanos a Armenia, entre otros pasos emprendidos para normalizar las relaciones.

"Los líderes también acogieron con beneplácito los contactos entre las comunidades empresariales e intercambiaron opiniones sobre las posibilidades de ampliar aún más la cooperación económica, comercial y energética mutuamente beneficiosa", señalan.

La semana pasada representantes de Azerbaiyán y Armenia abordaron la cooperación en materia de la exportación e importación de electricidad entre ambos países, otra medida destinada a fomentar la confianza entre ambos países que se encuentran en negociaciones para la firma de un tratado de paz definitivo.

Dicho tratado está a expensas de la celebración de un referéndum constitucional que Pashinián aún no ha convocado.

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La frontera entre Armenia y Azerbaiyán continúa cerrada desde la primera guerra de Nagorno Karabaj (1994), territorio ahora bajo control azerbaiyano.

Hace unos años las partes comenzaron a dar pasos para normalizar sus relaciones y firmaron el año pasado en la Casa Blanca un preacuerdo de paz como señal de compromiso con la continuidad de ese proceso.