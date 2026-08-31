Policía dominicana rescata a 14 menores presuntas víctimas maltrato en fundación religiosa

De acuerdo con declaraciones a la prensa del portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, la “supuesta fundación tenía el rol de rescatar familias en situación de vulnerabilidad y usaban esta condición para tener estos menores de edad”.

Las edades de los menores estarían comprendidas entre 3 meses y 13 años, indicó Pesqueira, quien señaló que los niños fueron llevados a una casa de acogida mientras se profundizan las investigaciones.

Las detenciones tuvieron lugar después de que un niño de 12 años se presentara el pasado 28 de agosto en el destacamento policial de Hatillo (suroeste) de Santo Domingo y alegó que había escapado de la fundación "Restaurando Vida, Un Muerto que Revive", una de las ubicaciones allanadas por las autoridades, dijo la Policía en un comunicado.

Los menores estaban bajo el control de un hombre conocido como "El Pastor" o "El Capellán", denunció el niño, quien aseguró haber sido sometido a maltratos y obligado a realizar labores de construcción y agricultura.

Los investigadores hallaron de manera preliminar que el hombre señalado por la víctima sería Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, quien figura como pastor de dicha fundación.

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Como parte de la operación fueron detenidas más de diez personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, destacó la Policía sin ofrecer más detalles de la operación.