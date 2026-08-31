Putin sale en defensa de expresidente armenio perseguido por la Justicia de su país

"Rusia no ha olvidado su contribución personal al desarrollo de las relaciones de amistad y alianza entre nuestros países", dice un telegrama de Putin a Kocharián, difundido por el Kremlin, con ocasión del 72 cumpleaños del expresidente armenio.

Putin deseó buena salud y fortaleza espiritual a Kocharián ante los "desafíos" que afronta junto con su familia, uno de cuyos miembros también fue detenido.

La semana pasada la Justicia armenia dictó la medida cautelar de arresto por dos meses contra Kocharián, quien fue detenido junto a su hijo, Sedrak, el 25 de agosto por las autoridades armenias, que practicaron registros en sus viviendas.

Anteriormente, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, sostuvo un enfrentamiento verbal con Levón Kocharián, otro de los hijos del expresidente y miembro del partido opositor Armenia, quien acusó al primer ministro de "traidor" que acabó con el Artsaj (nombre armenio de Nagorno Karabaj).

Pashinián, por su parte, exigió al hijo de Kocharián que justifique la procedencia de su fortuna millonaria. En respuesta, Kocharián acusó a Pashinián de despotismo y señaló que "esto contradice los estándares europeos, la democracia".

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Se espera que Putin se reúna el martes con Pashinián en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, encuentro en el que ambos mandatarios planean abordar, entre otros asuntos, el acercamiento de Armenia a la Unión Europa y las detenciones de políticos del país caucásico cercanos a Moscú.