Sánchez afirma que no hay ninguna información que apunte a Marruecos en la crisis de Ceuta

Esta ciudad española del norte de África sufrió los pasados días 30 y 31 de julio una entrada masiva irregular por mar de unas 72.000 personas procedentes de Marruecos y, aunque la inmensa mayoría regresó a las pocas horas, aún permanecen en Ceuta una parte, 5.000 según las autoridades españolas, muchas de ellas viviendo en la calle, provocando una crisis en la ciudad, con protestas ciudadanas en los últimos días.

El jefe del Ejecutivo, en un entrevista en la cadena SER de radio, remarcó que de los datos de inteligencia no se desprende "ninguna duda" sobre una participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta, y sí citó el papel de cooperación de ese país africano.

Sánchez enfatizó que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "mucho ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y recordó que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en Castillejos (zona fronteriza) en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.