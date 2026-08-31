Shein cae un 10 % en los primeros minutos de la sesión tras su esperado debut en Hong Kong

Concretamente, los títulos comenzaron la jornada en 48,56 dólares hongkoneses (6,19 dólares ó 5,33 euros), exactamente el mismo precio que había fijado la compañía para la venta de unos 280 millones de acciones, aunque en los minutos posteriores al inicio de la sesión comenzaron a marcar una tendencia descendente, que llegó a caer el 9,97 % hacia las 09.36 hora local (01.36 GMT).

El diario local South China Morning Post ya había avanzado que los títulos de Shein habían bajado este lunes hasta un 28 % en el 'mercado gris', plataformas donde se negocia de forma extraoficial con valores que no se pueden negociar a través de un mercado autorizado en ese momento.

La cifra fijada por Shein, prácticamente en el medio de la horquilla que había avanzado, supone una recaudación equivalente a 1.735 millones de dólares y una valoración de 26.305 millones de dólares, muy por debajo de los 98.200 millones que llegó a registrar en 2022, tras su antepenúltima ronda de financiación.

De hecho, los términos de la oferta contemplan pagos por hasta 3.500 millones de dólares, tanto en acciones como en efectivo, para compensar por esa pérdida a sus inversores estratégicos; esa cifra supone prácticamente el doble de la recaudación, la cual Shein destinará en su mayoría a mejoras tecnológicas y expansión global.

Así mismo, a la hora de analizar esta operación que la consultora Moby calificó de "demasiado poco y demasiado tarde", la compañía especializada indicó que Shein la forzó también para atajar el riesgo de que sus apoyos financieros canjearan sus inversiones, una opción que quedaba suspendida si la compañía salía a bolsa.

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Entre esos apoyos figuran fondos extranjeros como General Atlantic o Tiger Capital, así como firmas nacionales como Boyu o el gigante digital Tencent, los cuales han comprometido ya 383 millones de dólares para garantizarse en torno a un 22 % de las acciones ofertadas, aunque esa tasa se diluiría si Shein hace uso de su opción de sobreasignación para emitir otros 42 millones de títulos.

La salida a bolsa de Shein llega después de sus planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, en este segundo caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, lo cual hizo que finalmente optara por Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen.

Además, la plataforma afronta un gran problema en dos de sus principales mercados, Estados Unidos (un 24 % de sus ingresos) y Europa (35 %), ya que ambos territorios han anulado las exenciones arancelarias a paquetes pequeños que habían facilitado la penetración de la compañía: en el país norteamericano, sus ingresos ya cayeron un 14 % en el primer trimestre.

La empresa advirtió que trasladará los sobrecostos a sus clientes en ambos mercados, al anticipar en el caso de Europa un "impacto negativo a corto plazo" sobre su volumen de ventas para proteger unos márgenes que en términos netos ya cayeron del 8,7 al 4,9 % en 2025 ante un mayor gasto en logística y mercadotecnia, esto último quizá debido a la creciente competencia en su sector por parte de la también china Temu o de rivales tradicionales como Inditex.

En cualquier caso, Shein sigue siendo uno de los grandes nombres del sector mundial de la 'moda rápida', al situarse en la tercera posición con una cuota del 1,9 %, tan solo por detrás de Nike (3 %) e Inditex (2,5 %), según datos de la consultora china CIC, que cifra en 1,7 billones de dólares el valor total de este mercado.

La actual Shein fue fundada en 2012 como 'SheInside' -nombre que cambió por el actual tres años más tarde- por Chris Xu, quien sigue siendo su consejero delegado y que hasta este mismo año se había resistido a llevar a cabo apariciones públicas.

La explosión de Shein llegó con el auge del comercio electrónico durante la pandemia de la covid-19, aunque su éxito también la puso en el punto de mira de un gran escrutinio a cuenta de su impacto ambiental y laboral, la venta de productos ilegales o prácticas comerciales engañosas.