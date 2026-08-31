Sigue la búsqueda de 18 desaparecidos en el naufragio con 8 muertos en el norte de Chipre

Cuatro embarcaciones equipadas con sistemas de visión nocturna y dos helicópteros han estado participando toda la noche en la búsqueda de supervivientes, que continúa esta mañana con la ayuda de drones llegados desde Turquía, según informan las autoridades locales.

El ministro de Turismo de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Fikri Ataoglu, anunció que un buque con capacidad de rastrear la zona hasta 500 metros de profundidad llegará a la zona mañana martes procedente de Turquía.

Ataoglu precisó que han sido rescatadas 249 personas y que cuatro de las ocho víctimas mortales han sido ya identificadas.

El barco, un catamarán de 40,5 metros de eslora propiedad de la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado con 267 pasajeros y ocho tripulantes del puerto de Girne, en el norte de la isla de Chipre, con rumbo a Turquía.

La tripulación emitió el domingo una llamada de socorro a las 12.10 hora local (09.10 GMT) en la que informó de que la nave hacía aguas.

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La embarcación terminó volcando y hundiéndose en una zona donde la profundidad del mar es de unos 514 metros.

Según la emisora turca NTV, el barco tenía 26 años de antigüedad pero llevaba al menos cuatro años inactivo antes del siniestro.

Esa fuente señala que se está investigando si el buque estaba en condiciones técnicas adecuadas para navegar por alta mar.

Algunos supervivientes han indicado que el catamarán comenzó a hacer aguas poco después de zarpar y que viajaba a una velocidad excesiva, y también que la tripulación ignoró los avisos en ese sentido de algunos pasajeros.

Algunos testigos afirman que antes de que se hundiera se escuchó un ruido parecido a una explosión en la proa.

La Policía turcochipriota ha iniciado una investigación sobre el accidente y ha informado de que el capitán del barco y el resto de tripulantes han sido detenidos.

La prensa turcochipriota informa de que se produjeron varias infracciones, entre ellas, que las puertas estaban cerradas en el momento del accidente, que hubo fallos en la distribución de los chalecos salvavidas y la imposibilidad de evacuar a los pasajeros en botes salvavidas.

Algunos pasajeros han declarado a los medios que el capitán trató de huir del barco durante el naufragio.

El ministro de Obras Públicas y Transportes turcochipriota, Erhan Arıklı, ha asegurado a la agencia turca Anadolu que se analizarán las denuncias y testimonios de los pasajeros.

Las autoridades han señalado que ninguno de los pasajeros que permanecen aún ingresados en centros médicos está en estado grave.