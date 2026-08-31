Suben a 20 los muertos en una operación contra una disidencia de las FARC en Colombia

"La Operación Militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, cinco capturados y dos menores recuperados", expresó el mandatario en la red social X.

Esta mañana, De la Espriella informó que la operación contra el EMC, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, había dejado ocho muertos, entre ellos el jefe del Frente Carolina Ramírez, alias El Tigre, quien ya fue "plenamente identificado mediante prueba dactiloscópica".

Durante la operación, afirmó el presidente esta noche, las autoridades incautaron 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, diez equipos de campaña y 13 chalecos.

"Este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico. A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva continúa. Vamos por sus cabecillas, sus hombres, sus armas y sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse", agregó.

El anuncio del mandatario se produce horas después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que había tres menores de edad entre los 10 muertos en otro bombardeo, realizado el jueves pasado también en Guaviare.

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El hecho se suma a la muerte de un cuarto menor en otra operación militar que desarrollaron en días pasados las fuerzas armadas en el sur del país.

Desde que asumió el poder el 7 de agosto, De la Espriella planteó un cambio en la política de seguridad del Estado colombiano en la que sobrepone la contundencia del poderío militar por encima del diálogo con los grupos armados, tal como lo hizo su antecesor Gustavo Petro (2022-2026) mediante la política de 'paz total'.

De la Espriella materializó la noche del domingo ese cambio al confirmar que dio por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales, iniciadas por Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.

El pasado viernes, el presidente revocó además los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la guerrilla en los diálogos con dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Boliviariano (CNEB), así como con las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).