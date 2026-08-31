Trump defiende la creación de incentivos fiscales federales para revitalizar Hollywood

"El Congreso debería aprobar, de inmediato, un incentivo federal a la producción para crear empleos en el sector del entretenimiento en Estados Unidos. Se puede hacer de forma rápida, precisa y eficiente y, lo que es más importante, beneficiará a todo el país. Lo que vemos en la pantalla grande debería producirse en la que alguna vez fue la capital mundial del cine", instó Trump en una publicación en su red social Truth.

El mandatario estadounidense mantuvo este lunes una reunión con el actor Jon Voight, uno de sus enviados especiales en Hollywood, desde el punto de vista empresarial, quien le insistió en la creación de unos fondos federales para reimpulsar la producción.

El presidente urgió que tanto a demócratas como republicanos "se unan y elaboren de inmediato una legislación para salvar la industria del cine, la televisión y el entretenimiento en Estados Unidos", explicó.

"No hay incentivos para estar allí, y esto perjudica gravemente a California. Jon, junto con muchos otros en la industria, propone que implementemos incentivos fiscales federales para que nuestra industria de producción cinematográfica y televisiva vuelva a ser grandiosa, ¡quizás incluso más que nunca!", agregó.

Hollywood sufre desde hace décadas el fenómeno conocido como 'runaway production' o fuga de las grandes producciones y rodajes de cine o televisión hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales atractivos.

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Este problema se agravó durante la pandemia de la covid, dejando a Hollywood en una situación de extrema vulnerabilidad, que se agravó con las históricas huelgas de guionistas y actores que paralizaron el sector en 2023.

Trump amenazó en su llegada al poder con imponer un arancel del 100 % a las películas extranjeras, una medida que generó un fuerte rechazo entre los principales sindicatos y estudios, quienes advirtieron que paralizaría la distribución global.

En su lugar, los representantes de la industria propusieron una mejora en los créditos fiscales, similares a los que ofrecen países como Canadá, el Reino Unido y algunos estados de EE.UU. que se están beneficiando del éxodo de Hollywood, como es el caso de Nuevo México o Georgia.