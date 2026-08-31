Turquía pide a la comunidad internacional que actúe contra la "amenaza" de Netanyahu

"Netanyahu, una figura genocida que se ha convertido en un enemigo común de la humanidad, la comunidad internacional y la seguridad, no es alguien a quien tomar en serio. El sistema internacional debe combatir la amenaza que representa Netanyahu", ha dicho Fidan a los medios, tras la reunión inaugural del Acuerdo de Defensa que Turquía firmó a principios de agosto con Pakistán y Arabia Saudí.

El ministro afirmó que el jefe del Gobierno de Israel ha incrementado sus ataques verbales contra Turquía y vinculó ese endurecimiento de la retórica con las elecciones parlamentarias que se celebran en Israel el próximo octubre.

Fidan aseguró que la comunidad internacional debería detener a Netanyahu, a quien calificó de criminal que se "complace" en derramar sangre palestina y musulmana.

El ministro turco hizo estas declaraciones ante los medios tras la primera reunión del comité de coordinación del pacto de defensa mutua que firmaron a principios de agosto Arabia Saudí, Turquía y Pakistán.

Fidan aseguró que este Acuerdo de Defensa de La Meca no tiene una naturaleza ofensiva ni se dirige contra nadie, y dijo que con su firma "ha comenzado el proceso para establecer una nueva arquitectura de seguridad y cooperación" en la región.

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Además, reiteró que esta alianza ha nacido con la intención de crecer, y afirmó que el Acuerdo contribuirá a que haya más "certidumbre" y, con ella, más desarrollo en Oriente Medio.

En este primer encuentro han participado los ministros de Defensa y Exteriores, así como los jefes de Estado mayor, de los tres países firmantes.