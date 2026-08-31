Una nueva deserción lleva a 200 combatientes de las FAR a unirse al Ejército de Sudán

Según la fuente, "una nueva fuerza de 200 combatientes desertó de las FAR y llegaron a la ciudad de Omdurman" en el oeste de la capital sudanesa Jartum ayer domingo, entre los que se encontraban oficiales y responsables de las tropas "sobre el terreno".

A la cabeza de esta fuerza figura el "comandante de campo, Abubaker Hamuda Dahlub, líder de la sección de inteligencia de misiones especiales en el estado de Kordofán del Norte", afirma la nota de SUNA.

La fuerza que desertó de las FAR anunció su unión al Ejército con todo su equipamiento militar, así como su disposición de involucrarse en el combate en las filas de las Fuerzas Armadas y sus aliados.

En declaraciones de Dahlub recogidas por SUNA, el grupo desertor actuó así tras haber "comprendido su fallo de dejarse llevar detrás el proyecto que llevan a cabo las FAR".

Agregó que se inclinaron hacia "las filas nacionales" y que lucharán "por las peticiones del pueblo sudanés de acabar con la milicia rebelde de las FAR".

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Durante este mes de agosto, las autoridades sudanesas anunciaron otras dos deserciones de este tipo, con unos 25 oficiales y más de 500 combatientes.

El pasado mes de mayo, un popular líder tribal, Ismail Mohamed Yusef, anunció que abandonaba las filas de las FAR para unirse al Ejército sudanés, en un movimiento que evidenció las crecientes fracturas internas dentro del grupo paramilitar.

Yusef y su tribu abandonaron el grupo pocos días después de que el comandante Ali Rizqalá, conocido como Al Savanah, anunciara su salida de las FAR, culpando de su decisión al subcomandante Abdulrahim Hamdan Dagalo, hermano del líder paramilitar Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti.

En esta misma línea, también se ha registrado la salida de las FAR de figuras como el asesor político de Hemedti, Fares Al Nur, así como el responsable de las FAR en el estado de Kordofán, Ahmed Hamed, entre otros líderes militares.

La guerra entre el Ejército y las FAR estalló en abril de 2023 y, desde entonces, se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de alrededor de otras 14 millones.