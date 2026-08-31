Uno de cada tres solteros en Japón no quiere casarse, según un sondeo

De acuerdo con la encuesta, la primera de este tipo realizada por la Agencia de la Infancia y la Familia japonesa, el 35,1 % de los sondeados solteros aseguraron no tener ninguna intención de casarse, mientras que el 37,5 % dijeron que les gustaría casarse algún día.

El sondeo se realizó a unos 100.000 hombres y mujeres, de los que 66.500 eran solteros y 33.500 estaban casados. De los solteros, un 10,3 % dijo que le gustaría casarse en los próximos dos o tres años, y un 9,5 % quiere casarse lo antes posible.

La mayoría de los solteros, un 50,8 %, aseguraron priorizar su propio ocio y tiempo libre frente al matrimonio.

Sin embargo, al ser preguntados por las razones que les impiden casarse, un 40 % de los encuestados citaron la falta de ingresos suficientes para mantener una familia. Un 34,4 % dijo que tendrían menos tiempo para sus aficiones, y un 32,6 % aseguró que no hay nadie con quien les gustaría casarse.

Japón registró en 2025 un nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos.