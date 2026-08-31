Uruguay vuelve a mantener el precio de los combustibles

Así lo anunció este lunes el Ministerio de Industria, Energía y Minería en un comunicado en el que apuntó que esta medida se tomó pese a que el precio de venta al público de referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua marcaba un aumento del 25 % para el gasoil y un 1 % para la gasolina.

Nuevamente sin cambios, el litro de gasolina costará 88,67 pesos (2,13 dólares) y el de gasoil 58,68 pesos (1,41 dólares), mientras que el precio del kilogramo de supergás será 93,56 pesos (2,25 dólares).

"La decisión se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente", indicó el Ministerio.

Y añadió: "En el contexto de una nueva suba de los precios internacionales de referencia para este mes, el Poder Ejecutivo mantiene la política de no trasladar la volatilidad internacional al mercado local y realizar ajustes graduales de modo de brindar estabilidad a los consumidores".

En agosto, el precio de los combustibles se había mantenido, mientras que en julio había bajado un 5 % tras meses de aumentos.

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El precio del barril de brent para entrega en octubre ganó este lunes un 1,32 %, hasta situarse en 90,49 dólares, ante el repunte de hostilidades directas entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó hoy 1,18 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 89,31 dólares.