Xi asegura que China hace todo lo posible para hallar a desaparecidos en la riada en Tíbet

El Partido y el Gobierno "están haciendo todo lo posible para buscar a los desaparecidos procedentes de China y del extranjero", comentó Xi durante la reunión con el líder kirguís, Sadir Zhapárov, celebrada en Biskek, capital de esa república centroasiática.

Además, añadió, Pekín también pone todo de su parte para "evacuar" a los afectados y "prevenir" nuevos desastres, al tiempo que proporciona asistencia de emergencia a Nepal.

"China tiene la capacidad y la confianza de superar el desastre y reconstruir las áreas afectadas", señaló, citado por la agencia Xinhua.

Precisamente, el Ministerio de Exteriores de China defendió este lunes la transparencia de la información difundida acerca de la devastadora riada que golpeó la frontera entre Nepal y el Tíbet, en respuesta a las acusaciones de censura y desinformación sobre la catástrofe en las redes sociales del país.

China mantiene un estricto control sobre la información difundida durante emergencias y la legislación del país otorga a los organismos oficiales un papel prioritario como fuente, mientras plataformas como Weibo -similar a X-, Douyin o Xiaohongshu están sometidas a una intensa supervisión de contenidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades nepalíes elevaron este lunes a 903 el número de muertos y a 4.247 el de desaparecidos, mientras que la suma de los últimos balances separados de Nepal y China deja 919 fallecidos y 4.793 personas sin localizar a ambos lados de la frontera.