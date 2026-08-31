Zelenski cesa a un influyente asesor tras el ataque ruso a depósito de armas cerca de Kiev

Zelenski había anunciado medidas contra los responsables de emplazar en un lugar habitado un depósito de municiones.

El ataque ruso provocó numerosas explosiones secundarias y destruyó, entre otras infraestructuras civiles, una residencia de ancianos situada en la zona, en la que vivían la mayor parte de las víctimas del bombardeo.

Antes de ser fichado por Zelenski como asesor, Kamishin había sido ministro de Industrias Estratégicas, una posición desde la que impulsó el despegue en plena guerra de las capacidades de producción de la industria armamentística ucraniana.

Kamishin cuenta con reconocimiento nacional e internacional tanto por su trabajo como ministro como por su labor anterior al frente de la empresa pública de ferrocarriles ucranianos, Ukrzaliznytsia, que se adaptó bajo su dirección a las condiciones impuestas por la agresión militar rusa y sigue funcionando hasta hoy.

Zelenski ya tomó represalias contra dirigentes de la principal empresa pública de armamento después de que otro ataque ruso contra otro almacén de munición situado en otra zona habitada cercana a Kiev provocara la muerte de al menos diez personas el pasado 6 de julio y devastó los alrededores.

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El presidente ucraniano ya dijo entonces que los depósitos de este tipo deben estar emplazados en zonas no habitadas.