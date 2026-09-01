Al menos catorce menores murieron en el choque entre un minibús y un camión en Zimbabue

"El número de muertos ha subido a 28 después de la muerte de uno de los pasajeros heridos, que había sido ingresado en el Hospital General Chitungwiza", señaló en un comunicado la Policía de la República de Zimbabue (ZRP, en inglés).

Las fuerzas de seguridad publicaron las identidades de 25 de los fallecidos, entre los cuales se encuentran niños de entre dos y diez años, pero también adolescentes de entre diez y catorce.

"Las tres víctimas restantes fueron calcinadas hasta quedar irreconocibles y aún no se ha determinado de forma concluyente su identidad", señaló la ZRP, cuyo departamento forense ha obtenido muestras de los tres cuerpos para analizar su ADN y poder concluir el proceso de identificación.

El accidente tuvo lugar en la autopista Harare-Masvingo cerca de la ciudad de Chivhu, a algo más de 140 kilómetros de la capital, Harare, cuando el minibús chocó con el camión, de matrícula extranjera.

Ambos vehículos transportaban un número de pasajeros indeterminado.

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Debido a la colisión, el minibús se incendió y quedó completamente destruido por las llamas, según mostraron vídeos difundidos por medios locales.

En el minibús viajaban feligreses de la Iglesia Africana Apostólica que se dirigían a una conferencia eclesial.

En su comunicado este martes, la Policía instó "a los zimbabuenses a evitar conducir de noche debido a las dificultades de observación y visibilidad" y pidió a los líderes religiosos y organizadores de congresos que garanticen también que los feligreses no viajen a esas horas y que "eviten alquilar o subir a vehículos que no cumplan con las normas y medidas de seguridad vial del país".

Los siniestros de este tipo son frecuentes en las carreteras de Zimbabue, donde el pasado 16 de junio al menos nueve personas murieron y otras 26 resultaron heridas al chocar un tren de mercancías y un autobús en un paso a nivel en la localidad de Triangle (sureste).

Según datos publicados en 2025 por la Agencia Nacional de Estadísticas de Zimbabue, el país africano registró 2.419 fallecimientos y 11.544 heridos en los 59.928 accidentes computados durante ese año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) situó en 2022 a Zimbabue como el país con la tasa más alta de accidentes de tráfico mortales en el sur de África, e indicó que en esa nación los conductores de autobús y sus pasajeros representan el 50 % de las víctimas en las carreteras.