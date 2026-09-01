Al menos cinco muertos tras la explosión de un coche cargado de municiones en Siria

La Dirección de Salud de la provincia de Idlib señaló que el "número de muertos por la explosión de un coche cargado de municiones ha ascendido a cinco", según recogió la agencia oficial de noticias siria SANA.

Una fuente de seguridad aseguró a la agencia que el vehículo cargado de municiones explotó en la ciudad de Binnish, en la zona rural de Idlib.

La cadena estatal Al Ikhbariya afirmó que "los equipos de Defensa Civil continúan trabajando en el lugar de la explosión para asegurarlo por completo, completar las operaciones de búsqueda y rescate y atender las consecuencias del incidente".

Hasta el momento, se desconoce la naturaleza de esta acción, mientras las autoridades sirias están investigando lo ocurrido.

Siria ha sufrido en los últimos meses varios incidentes con vehículos y explosivos, el último fue el pasado 6 de agosto cuando dos personas murieron y otras 13 resultaron heridas por la explosión de una bomba dentro de un microbús en Jaramana, a las afueras de Damasco.

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Además, en julio las autoridades sirias informaron de la interceptación de vehículos que transportaban armas y granadas ocultas, en casos de incautaciones.