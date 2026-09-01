Al menos dos muertos y cinco heridos por explosión de coche cargado de municiones en Siria

La Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres de la provincia de Idlib señaló que "dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en la explosión, según los primeros informes", sin dar más detalles del incidente, según recogió la agencia oficial de noticias siria SANA.

El vehículo cargado de municiones explotó en la ciudad de Binnish, en la zona rural de Idlib, aseguró una fuente de seguridad citada por SANA.

Hasta el momento, se desconoce la naturaleza de esta acción, mientras las autoridades sirias están investigando lo ocurrido.

Siria ha sufrido en los últimos meses varios incidentes con vehículos y explosivos, el último fue el pasado 6 de agosto cuando dos personas murieron y otras 13 resultaron heridas por la explosión de una bomba dentro de un microbús en Jaramana, a las afueras de Damasco.

Además, en julio las autoridades sirias informaron de la interceptación de vehículos que transportaban armas y granadas ocultas, aunque esos casos fueron incautaciones y no explosiones.