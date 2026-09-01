Al menos tres muertos en una decena de bombardeos israelíes en la ciudad de Gaza

Tanto la prensa israelí como fuentes en el enclave apuntan a que los bombardeos se produjeron a raíz de una operación de infiltración de una unidad que logró escapar, que podría estar compuesta por miembros de las milicias locales colaboracionistas con Israel.

"Hace poco las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron varios objetivos en la ciudad de Gaza para eliminar amenazas a las fuerzas de seguridad", se limitó a comunicar el Ejército de Israel en un comunicado.

Al menos siete personas más resultaron heridas en la escalada, indicó a EFE el Hospital Shifa, que aún no ha podido determinar si las víctimas se vieron afectadas por los ataques de la unidad que se infiltró en el área o por los bombardeos posteriores ejecutados por Israel.

Dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

La infiltración y los ataques se han producido en los alrededores del conocido como el hospital americano de la capital, de los IMC (International Medical Corps), un área que cuenta con otras instalaciones de organismos internacionales.

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Más de 73.450 palestinos han muerto en Gaza a causa de la ofensiva de Israel, que comenzó el 7 de octubre de 2023 como una represalia al ataque de los grupos armados de la Franja a su territorio ese mismo día, en el que murieron unas 1.200 personas.

Además, más de 1.320 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave.