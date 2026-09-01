Alemania reacciona a ataque híbrido en Leipzig con cierre consular y un centro cultural

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

Dobrindt aseguró que las investigaciones sobre el caso continúan pero la información de que disponen las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia "acredita una responsabilidad rusa".

"Agentes de bajo nivel" habrían perpetrado el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig, donde se encontró un dron cargado con explosivos en una infraestructura aeroportuaria utilizada, entre otras cosas, para el apoyo logístico a Ucrania en su defensa contra la guerra de agresión rusa.

"No estamos en guerra, pero a diario somos objeto de ataques híbridos", subrayó el ministro.

Según explicó a EFE Nina Locher, experta en cuestiones de seguridad y política de defensa del Consejo Alemán para Relaciones Exteriores (DGAP) "el ataque contra el aeropuerto de Leipzig supuso para Alemania, desde varios puntos de vista, un nuevo nivel de escalada de los ataques híbridos".

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"No se trataba simplemente del sobrevuelo de un dron sobre una infraestructura crítica, algo que desgraciadamente vemos ya con bastante frecuencia, tanto sobre aeropuertos como sobre otras infraestructuras críticas o energéticas. En este caso, el dron llevaba explosivos", explicó.

"Eso supone una nueva escalada porque el ataque podría haber provocado realmente una explosión y haberse convertido en un atentado con características militares", abundó.

Según esta experta, era de esperar que el Gobierno alemán reaccionara con medidas concretas, después de que el canciller federal Friedrich Merz hubiera calificado el incidente como un "ataque híbrido", por el que los responsables deberían rendir cuentas.

En este sentido, Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre el próximo 18 de septiembre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso "Casa Rusa" en Berlín.

"Nuestro mensaje a Rusia es claro, no dejaremos que los ataques rusos nos intimiden ni que fracturen nuestra cohesión social", aseguró.

Wadephul volvía de un viaje a Argelia y se dirigía a la reunión de ministros de Exteriores en Irlanda pero hizo una escala en Berlín para asistir a la comparecencia conjunta con Dobrindt.

Además, Berlín reforzará los "controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa", precisó el jefe de la diplomacia germana.

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung'.