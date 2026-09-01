Banco Central de Bolivia dice que nuevo régimen cambiario sumó divisas para sus reservas

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó en una rueda de prensa que el ente emisor realizó "operaciones directas" con el sistema financiero para comprar, entre finales de julio y en agosto, dólares en el exterior al Tipo de Cambio Oficial (TCO).

"En algo más de un mes, el Banco Central ha podido acumular más de 400 millones de reservas genuinas", remarcó.

Destacó que esas operaciones son "una buena noticia que favorece" al ente emisor "para atender algún sobresalto" en el mercado cambiario.

"Con estos 400 millones de dólares, sumamos 1.134 millones de (dólares) líquidos, sin considerar la porción que tenemos en oro, que nos permiten (...) garantizar que, si es que hay sobresaltos en el mercado cambiario, estos van a ser neutralizados y controlados por el Banco Central", afirmó.

Espinoza también sostuvo que las fluctuaciones constantes del tipo de cambio de dólar "son normales" y descartó que el ente emisor vaya a intervenir porque "ya es un régimen cambiario flexible, no fijo".

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"El tipo de cambio tiene que fluctuar en función de la libre oferta que hay de dólares en el sistema financiero. El banco central ya no interviene, solo lo hace cuando hay sobrerreacciones", agregó.

Afirmó además que el actual régimen cambiario ayudará para que el Estado cumpla con la meta de una inflación "menor a dos dígitos" hasta fin de año.

El funcionario indicó que la cotización del dólar para este martes, de 12,12 bolivianos, no representa "un pico alto" si se pone en consideración lo que ocurría hasta junio, cuando el régimen cambiario estaba fijo en 6,96 bolivianos, pero se cotizaba hasta en 20 bolivianos en el mercado paralelo.

Bolivia tiene vigente desde el 29 de junio un régimen de tipo de cambio flexible que reemplaza al esquema fijo que rigió durante 15 años, con la perspectiva de que la medida no genere "cambios abruptos" y contribuya a la "estabilización macroeconómica" tras tres años de escasez de divisas.

Microempresarios, comerciantes y otros sectores han pedido al Gobierno de Rodrigo Paz que el tipo de cambio vuelva a ser fijo, alegando que no les conviene el sistema flexible, pero el ente emisor sostuvo que ese nuevo régimen no se modificará.

Bolivia afronta desde principios de 2023 una persistente escasez de dólares que, junto con la dificultad para acceder a divisas por los canales oficiales, impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 la moneda estadounidense llegó a cotizarse hasta en 20 bolivianos.

El país no ha superado del todo la falta de dólares, si bien en los últimos meses se tomaron medidas como el inicio de la devolución de ahorros en divisas luego de dos años de restricciones de los retiros y transacciones en esa moneda.

La falta de dólares coincidió con el descenso de las RIN a 3.148 millones de dólares a inicios de 2023, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

Al 14 de agosto, el nivel de las reservas llegó a 4.255 millones de dólares.