Bessent se reúne en EE.UU. con su homóloga japonesa un mes después de intervenir el yen

Bessent mantuvo un encuentro con Katayama en Asheville, en el estado estadounidense de Carolina del Norte, en el marco de la reunión del G20 que se desarrolla hasta el martes en la ciudad, detallaron medios japoneses como la cadena de televisión pública NHK y el periódico económico Nikkei.

Además de Katayama, el estadounidense se reunió también con el gobernador del banco central japonés, Kazuo Ueda.

Según NHK, que cita a un cargo del Departamento del Tesoro estadounidense, Bessent destacó en ambas reuniones la importancia de que Japón muestre a los mercados su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el aumento de los tipos de interés.

Tras la reunión, Katayama dijo haber confirmado junto al secretario del Tesoro "que un tipo de cambio ordenado del yen es esencial para la estabilidad de los mercados financieros (...), y que la continuidad de los esfuerzos coordinados entre Japón y Estados Unidos servirá a un propósito común", en declaraciones a la prensa recogidas por Nikkei.

Japón y Estados Unidos intervinieron el pasado 31 de julio en el mercado de divisas para frenar la persistente debilidad del yen, que se encontraba entonces en el margen de las 164 unidades por dólar, su nivel más bajo en casi 40 años.

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Este martes, en la Bolsa de Tokio el yen se cambiaba en el entorno de las 159 unidades por dólar, lejos de las 155 logradas tras la intervención e impulsando la especulación sobre la posibilidad de nuevas acciones conjuntas.