Brasil reducirá su proyección del PIB en 2026 tras desacelerar en el segundo trimestre

El Ministerio de Hacienda informó en un comunicado que su proyección para el crecimiento de la mayor economía de América Latina, actualmente del 2,3 %, está en "proceso de revisión" con "tendencia a la baja".

El anuncio se produjo poco después de que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) divulgara que el crecimiento de la economía del país se desaceleró desde el 1,1 % en el primer trimestre hasta el 0,5 % en el segundo trimestre.

La previsión del Gobierno era que Brasil registrara un crecimiento del 0,8 % en el segundo trimestre, tres décimas más que el resultado final.

De acuerdo con el organismo oficial de estadísticas, el crecimiento económico de Brasil en los últimos doce meses se desaceleró desde el 2,0 % en marzo hasta el 1,9 % en abril.

Según el Ministerio de Hacienda, en el resultado del segundo trimestre pesó la caída del 0,4 % que sufrió el consumo de las familias, tradicionalmente el mayor motor de la economía brasileña.

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Pese al aumento del empleo y de la renta, el consumo se redujo por el elevado endeudamiento de las familias, el alto costo del crédito y la pérdida de efectividad de las medidas de incentivo adoptadas por el Gobierno el año pasado, según el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con el organismo, el resultado del trimestre "fue consistente con los efectos aún predominantes de una política monetaria restrictiva (alto nivel de las tasas de interés) sobre los vectores de la absorción doméstica y sobre los sectores más cíclicos de la economía, particularmente la industria, la construcción y el comercio, en un ambiente de endeudamiento elevado".

El Ministerio admitió igualmente que la expectativa es que la economía continúe con su tendencia de desaceleración en el tercer trimestre y que solo en los últimos tres meses del año comience a recuperarse, en la medida en que comience a sentirse la reducción del costo del crédito.

Tal recuperación dependerá de que el Banco Central continúe con su actual política de reducción gradual de los tipos, que ya permitió disminuir la tasa referencial de intereses del 15 % anual en febrero hasta el 14 %.

La previsión de los economistas del mercado es que el PIB brasileño se desacelere en 2026 por tercer año consecutivo y que el crecimiento se limite al 1,92 % este año.

El crecimiento de Brasil fue del 3,4 % en 2024 y del 2,3 % en 2025.