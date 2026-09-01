Cámaras del Congreso mexicano renuevan presidencias para último año de la Legislatura

Martínez, senador por el Estado de México, fue elegido presidente de la Mesa Directiva con 116 votos a favor de los 117 legisladores presentes, por lo que sustituirá desde este martes a Laura Itzel Castillo, quien dejará el Senado para incorporarse al Gobierno federal como secretaria de las Mujeres.

El nuevo presidente del Senado había sido seleccionado previamente por unanimidad dentro de la bancada del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), después de que los otros aspirantes, Óscar Cantón y Manuel Huerta, declinaran en su favor.

Martínez aseguró antes de su ratificación que conducirá la Cámara Alta con apego al marco legal y con trato respetuoso y equitativo para el oficialismo y la oposición, y señaló que recurrirá al reglamento para evitar que las diferencias políticas deriven en confrontaciones durante un año marcado por el proceso electoral de 2027.

La Mesa Directiva del Senado quedó además integrada por Verónica Camino, de Morena; Mauricio Vila, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, como vicepresidentes, además de ocho secretarías distribuidas entre las distintas fuerzas políticas.

En la Cámara de Diputados, Bolaños-Cacho fue elegido con 432 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones para sustituir a la panista Kenia López Rabadán.

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El legislador del PVEM prometió conducir las sesiones con “neutralidad, firmeza e imparcialidad”, sin privilegios ni exclusiones, y garantizar que todas las voces sean escuchadas.

Su elección responde al mecanismo de rotación previsto en la Ley Orgánica del Congreso, después de que Morena encabezara la Mesa Directiva durante el primer año y el PAN en el segundo.

Ambas mesas directivas iniciarán funciones este martes con la apertura del periodo ordinario del último año legislativo.

Los nuevos presidentes estarán en funciones del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027, periodo en el que el Congreso afrontará el cierre de la legislatura y la creciente disputa política rumbo a las elecciones intermedias de 2027.