Capturan en España a líder de banda colombiana que masacró a siete personas en 2024

"Alias Pirry, con 22 años de trayectoria criminal, es señalado como autor intelectual de la masacre de siete trabajadores de una finca en Rionegro, Antioquia, en junio de 2024. Además, coordinaba el tráfico internacional de estupefacientes hacia Europa, principalmente a España, Francia e Italia", detalló el mandatario en su cuenta de X.

Castrillón Arango era buscado con la circular roja de Interpol por las autoridades colombianas en coordinación con la Policía española, que lo capturó este martes en el municipio de Tarragona, en el noreste de España.

De la Espriella afirmó que el detenido es el "segundo cabecilla del grupo terrorista 'La Mesa'", una banda criminal que opera en el departamento de Antioquia, y que tiene antecedentes por "homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir".

Por este crimen fueron condenados en mayo del año pasado Fredis Jesús Borja Guerra (25 años de prisión), Felipe Osorio Álvarez (23) y María Camila Rendón (23).

El múltiple crimen tuvo lugar en una finca situada en el Alto del Perro, donde fueron hallados los siete cadáveres con impactos de bala y dos personas heridas.

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Rionegro es un municipio agroindustrial situado a unos 50 kilómetros de Medellín, capital de Antioquia, en cuya jurisdicción está el aeropuerto internacional José María Córdova, el principal del noroeste de Colombia.