Casi 900 distritos en gran parte de Perú son declarados en emergencia por El Niño

La medida de excepción tendrá una vigencia de 60 días para llevar a cabo acciones inmediatas de prevención y reducción del "muy alto riesgo" de precipitaciones extremas en los próximos meses hasta febrero de 2027.

En tal sentido, la emergencia se aplicará en regiones de la Amazonía como Loreto y Madre de Dios; de la costa norte, donde suelen ocurrir las precipitaciones más intensas, como Piura y La Libertad; así como la sierra sur del país, donde sufrirán de sequías, como Huancavelica y Arequipa.

Dada la magnitud del riesgo, la capacidad de los gobiernos locales y regionales ha sido superada, razón por la cual se necesita la intervención técnica y operativa del Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, y los ministerios de Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, entre otros.

La implementación de las medidas se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades comprendidas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, indicó el decreto firmado por la presidenta, Keiko Fujimori, y los ministros de las carteras comprometidas en atender la emergencia.

Según el último pronóstico publicado por las autoridades peruanas, el actual evento del fenómeno de El Niño mantiene una "alta probabilidad" de alcanzar una magnitud extraordinaria en Perú desde septiembre de 2026 a enero de 2027.

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El más reciente reporte del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, difundido el viernes, determinó que la probabilidad de que El Niño sea extraordinario en los siguientes meses ronda el 70 % y para enero baja levemente a 62 %, mientras que en febrero y marzo la probabilidad es que la intensidad desciende a entre fuerte y muy fuerte.

Para el trimestre entre agosto y octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, sin descartar que puedan batirse récords históricos.