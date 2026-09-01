Casi 93.000 personas siguen desaparecidas desde el inicio de guerra en Sudán hace 3 años

La ONG dijo en su último informe que la cifra se basa en datos recopilados a través de testimonios de familiares y parientes de los desaparecidos, y tras un exhaustivo proceso de documentación y verificación de la información obtenida.

Del total, el observatorio estima que unas 23.000 personas están encerradas en diferentes prisiones y centros de detención por "cargos políticos" o por expresar sus opiniones, y entre ellos se encuentran al menos 107 periodistas y 79 profesionales sanitarios.

Además, al menos 11.201 personas están desaparecidas en zonas desérticas del vasto país africano o en el mar, al tiempo que advirtió de las cifras no representan un "recuento definitivo" dada la continuación de la guerra en Sudán, las dificultades de acceso a muchas zonas y las interrupciones en las comunicaciones.

Desde el estallido de la guerra en abril, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha registrado miles de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas, y el pasado junio declaró que el número superaba las 11.000, mientras que el Ministerio de Interior sudanés se ha comprometido a intensificar los esfuerzos para encontrar a las víctimas.

El conflicto entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, mientras que también ha forzado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha provocado la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.

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Tanto las tropas gubernamentales como las FAR han sido acusadas de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras que a los paramilitares también se les atribuye crímenes de genocidio, especialmente contra comunidades étnicas africanas en la vasta región occidental sudanesa de Darfur.