China alega riesgos de seguridad ante restricciones a periodistas en la zona de la riada

"En estos momentos, las carreteras y las comunicaciones en la zona afectada por el desastre están cortadas y existen considerables riesgos de desastres secundarios", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun.

El portavoz agregó que las labores de rescate avanzan "de manera intensa y ordenada" y aseguró que las autoridades continuarán publicando información sobre la situación y las operaciones de búsqueda.

Guo respondió de esta forma a una pregunta sobre por qué las autoridades chinas no han permitido hasta ahora el acceso de medios extranjeros a la zona afectada mientras periodistas de medios estatales chinos sí han informado desde el lugar.

El portavoz no respondió específicamente a la diferencia de acceso entre medios extranjeros y estatales chinos.

Estas declaraciones se produjeron después de que Human Rights Watch (HRW) denunciara este martes que las autoridades chinas habían recurrido a la "censura" y el "control" tras la catástrofe y reclamara que periodistas y medios independientes puedan acceder a la zona afectada.

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La organización aseguró haber recibido informaciones sobre periodistas a los que se habría impedido acceder al área o entrevistar a familiares de las víctimas y señaló que las voces de los propios afectados están "prácticamente ausentes" de la cobertura difundida en China.

El Tíbet, bajo control chino desde los años 50, es una de las regiones de China con mayores restricciones para la cobertura informativa y los desplazamientos de periodistas extranjeros requieren autorización previa.

Tras la riada, las autoridades suspendieron temporalmente la expedición de permisos para las áreas fronterizas sometidas a control especial del municipio de Shigatse, incluida Gyirong, y pidieron a quienes ya contaban con autorizaciones válidas que evitaran desplazarse a la zona.

Las autoridades justificaron esa medida por los riesgos para la población y las operaciones de rescate, así como por la posibilidad de nuevos desastres secundarios.

La catástrofe se produjo el pasado miércoles tras un colapso glaciar que desencadenó una masa de hielo, rocas y lodo que alcanzó Gyirong y destruyó el paso fronterizo con Nepal.

Según los últimos balances, Nepal ha recuperado 987 cadáveres y mantiene a 3.916 personas desaparecidas, mientras el balance conjunto de las autoridades de Nepal y China supera ya el millar de fallecidos.