Corea del Sur propone presupuesto récord de 515.800 millones de euros ante auge de la IA

La propuesta anunciada por el Ministerio de Planificación y Presupuesto durante una reunión del gabinete representa un aumento del 12,8 % con respecto al presupuesto de este año, lo que supone el mayor aumento interanual registrado hasta la fecha.

Con 162,3 billones de wones (102.000 millones de euros/118.000 millones de dólares) de ingresos fiscales excedentes proyectados por el auge de los chips, el Ejecutivo creará un fondo de respuesta al futuro.

Este fondo actuará como plataforma de inversión estratégica para canalizar importantes ingresos fiscales hacia gastos productivos, como mecanismo de estabilización fiscal.

En particular, destinará 45,4 billones de wones (aproximadamente 28.500 millones de euros o 33.000 millones de dólares) en cuatro áreas que considera clave, como el bienestar juvenil y el desarrollo regional.

El titular de la cartera ministerial, Park Hong-geun, remarcó la semana pasada en una rueda de prensa que este plan de inversión fiscal, el primero formulado íntegramente bajo la Administración de Lee Jae Myung, está diseñado para ofrecer resultados tangibles en su agenda política.

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"Va más allá de establecer planes de gasto para el próximo año y servirá como un modelo para el futuro de Corea del Sur en medio de la creciente competencia global en el sector de la IA", dijo Park, antes de agregar que los ingresos fiscales generados por los chips se invertirán "estratégicamente" para la innovación de sistemas económicos y sociales.